 Aller au contenu
Sports
De Bobby Orr à John Daly

«J’ai toujours gagné ma vie en étant passionné»: l'univers de Christian Sbrocca

par 98.5

0:00
1:21:05

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 13 mars 2026 22:24

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Pierre Gervais
Pierre Gervais
«J’ai toujours gagné ma vie en étant passionné»: l'univers de Christian Sbrocca
Ça sent la coupe avec Mario Langlois, Christian Sbrocca et Pierre Gervais. / Cogeco Média

Cette semaine à Ça sent la coupe, Mario Langlois et Pierre Gervais reçoivent l’ex-joueur de hockey professionnel et artiste multidisciplinaire Christian Sbrocca.

L’invité de cette semaine s’est illustré comme l’un des meilleurs pointeurs de l’histoire de UMass Lowell dans la NCAA et figure au sein de l’équipe d’étoiles de tous les temps de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH).

Parallèlement à sa carrière de hockeyeur, Christian Sbrocca a bâti un parcours artistique qui l’a mené à collaborer avec plus de 20 grands noms de la chanson, tels que Mario Pelchat et Annie Villeneuve, en plus de signer la réalisation de plus de 1 500 chansons et de 4 albums.

Il a également agi comme metteur en scène pour d'importantes productions, en plus de prêter ses talents à la réalisation publicitaire et à la production.

Écoutez cette édition de Ça sent la coupe avec l’ex hockeyeur, chanteur, metteur en scène et producteur, Christian Sbrocca.

Parmi les sujets abordés

  • Son amitié avec Christian-Marc Gendron, un artiste qu’il admire.
  • «This is the greatest thing I’ve ever seen»: le match où Christian Sbrocca a surpris Bobby Orr grâce à sa musique et à ses talents de hockeyeur.
  • «J’ai toujours gagné ma vie en étant passionné.»
  • Ses racines italiennes et son séjour avec le HC Fassa à Canazei, en Italie.
  • Son expérience dans la Ligue nord-américaine de hockey : « J’étais un peu cave des fois. »
  • La cohabitation entre le hockey et la musique : «Ça m’a beaucoup épuisé.»
  • Les grands crus et la piquette.
  • La collaboration de Christian Sbrocca avec Hockey Québec sur les incivilités dans les arénas.
  • Des prestations en direct, dont la pièce italienne La Societa' Dei Magnaccioni, une chanson classique romaine tirée du folklore du père de Christian Sbrocca.
  • Le vin de la semaine: Protos Roble Ribera del Duero 2023.
  • Sa carrière de réalisateur de publicités qui l’a mené à collaborer avec John Daly.

Vous aimerez aussi

Ordre du Canada: des conservateurs proposent la nomination de Don Cherry
Lagacé le matin
Ordre du Canada: des conservateurs proposent la nomination de Don Cherry
0:00
5:57
Gardiens et surplus à l’attaque: «Un casse-tête s’en vient pour les Canadiens»
Les amateurs de sports
Gardiens et surplus à l’attaque: «Un casse-tête s’en vient pour les Canadiens»
0:00
40:30

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Gardiens et surplus à l’attaque: «Un casse-tête s’en vient pour les Canadiens»
Rattrapage
Le premier trio avec Félix Séguin
Gardiens et surplus à l’attaque: «Un casse-tête s’en vient pour les Canadiens»
«Josh Anderson n'a plus sa place à 6 contre 5» -Antoine Roussel
Rattrapage
Canadiens de Montréal
«Josh Anderson n'a plus sa place à 6 contre 5» -Antoine Roussel
Martin St-Louis compare sa fin de carrière à celle de Brendan Gallagher
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Martin St-Louis compare sa fin de carrière à celle de Brendan Gallagher
«Le talent qu'on a dans le soccer québécois est débile !» -Rocco Placentino
Rattrapage
Le FC Supra fera bientôt ses débuts en PLC
«Le talent qu'on a dans le soccer québécois est débile !» -Rocco Placentino
«La décision va se prendre d'elle-même devant le filet» -Stéphane Waite
Rattrapage
Comment gérer le ménage à trois du CH?
«La décision va se prendre d'elle-même devant le filet» -Stéphane Waite
«Je pense que Maxx Crosby est heureux avec les Raiders, mais il veut gagner»
Rattrapage
NFL
«Je pense que Maxx Crosby est heureux avec les Raiders, mais il veut gagner»
Players Championship: quelles sont les forces en présence après deux rondes?
Rattrapage
PGA
Players Championship: quelles sont les forces en présence après deux rondes?
«Nos Québécois font bonne figure dans l'équipe canadienne» -Alex Agostino
Rattrapage
Classique mondiale de baseball
«Nos Québécois font bonne figure dans l'équipe canadienne» -Alex Agostino
«C'est impensable pour moi de sortir Brendan Gallagher de l'alignement»
Rattrapage
Droit au but avec José Théodore
«C'est impensable pour moi de sortir Brendan Gallagher de l'alignement»
«De grosses décisions vont devoir être prises bientôt chez les Canadiens»
Rattrapage
Temps d'arrêt
«De grosses décisions vont devoir être prises bientôt chez les Canadiens»
«Jacob Fowler a une confiance qui déborde et qui transcende l'équipe»
Rattrapage
Il a réalisé 34 arrêts mercredi
«Jacob Fowler a une confiance qui déborde et qui transcende l'équipe»
Victoire historique du Canada à la Classique mondiale de baseball
Rattrapage
Canada 7 - Cuba 2
Victoire historique du Canada à la Classique mondiale de baseball
«Est-ce que le fameux joueur que convoitait Hughes était un gardien?»
Rattrapage
Date limite des transactions
«Est-ce que le fameux joueur que convoitait Hughes était un gardien?»
Dans les coulisses du «beat»: la confrérie des journalistes sportifs
Rattrapage
Les amateurs de sports
Dans les coulisses du «beat»: la confrérie des journalistes sportifs