De Bobby Orr à John Daly

Cette semaine à Ça sent la coupe, Mario Langlois et Pierre Gervais reçoivent l’ex-joueur de hockey professionnel et artiste multidisciplinaire Christian Sbrocca.

L’invité de cette semaine s’est illustré comme l’un des meilleurs pointeurs de l’histoire de UMass Lowell dans la NCAA et figure au sein de l’équipe d’étoiles de tous les temps de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH).

Parallèlement à sa carrière de hockeyeur, Christian Sbrocca a bâti un parcours artistique qui l’a mené à collaborer avec plus de 20 grands noms de la chanson, tels que Mario Pelchat et Annie Villeneuve, en plus de signer la réalisation de plus de 1 500 chansons et de 4 albums.

Il a également agi comme metteur en scène pour d'importantes productions, en plus de prêter ses talents à la réalisation publicitaire et à la production.

Écoutez cette édition de Ça sent la coupe avec l’ex hockeyeur, chanteur, metteur en scène et producteur, Christian Sbrocca.

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