De Bobby Orr à John Daly

Cette semaine à Ça sent la coupe, Mario Langlois et Pierre Gervais reçoivent l’ex-joueur de hockey professionnel et artiste multidisciplinaire Christian Sbrocca.
L’invité de cette semaine s’est illustré comme l’un des meilleurs pointeurs de l’histoire de UMass Lowell dans la NCAA et figure au sein de l’équipe d’étoiles de tous les temps de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH).
Parallèlement à sa carrière de hockeyeur, Christian Sbrocca a bâti un parcours artistique qui l’a mené à collaborer avec plus de 20 grands noms de la chanson, tels que Mario Pelchat et Annie Villeneuve, en plus de signer la réalisation de plus de 1 500 chansons et de 4 albums.
Il a également agi comme metteur en scène pour d'importantes productions, en plus de prêter ses talents à la réalisation publicitaire et à la production.
Écoutez cette édition de Ça sent la coupe avec l’ex hockeyeur, chanteur, metteur en scène et producteur, Christian Sbrocca.
Parmi les sujets abordés
- Son amitié avec Christian-Marc Gendron, un artiste qu’il admire.
- «This is the greatest thing I’ve ever seen»: le match où Christian Sbrocca a surpris Bobby Orr grâce à sa musique et à ses talents de hockeyeur.
- «J’ai toujours gagné ma vie en étant passionné.»
- Ses racines italiennes et son séjour avec le HC Fassa à Canazei, en Italie.
- Son expérience dans la Ligue nord-américaine de hockey : « J’étais un peu cave des fois. »
- La cohabitation entre le hockey et la musique : «Ça m’a beaucoup épuisé.»
- Les grands crus et la piquette.
- La collaboration de Christian Sbrocca avec Hockey Québec sur les incivilités dans les arénas.
- Des prestations en direct, dont la pièce italienne La Societa' Dei Magnaccioni, une chanson classique romaine tirée du folklore du père de Christian Sbrocca.
- Le vin de la semaine: Protos Roble Ribera del Duero 2023.
- Sa carrière de réalisateur de publicités qui l’a mené à collaborer avec John Daly.