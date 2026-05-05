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Grand Prix du Canada

La ligne de vêtements du Circuit Gilles-Villeneuve

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 5 mai 2026 17:30

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
La ligne de vêtements du Circuit Gilles-Villeneuve
Esprit sportif / Cogeco Média

Le Grand Prix du Canada aura lieu plus tôt cette année, soir du 22 au 24 mai.

Pour quelles raisons?

Écoutez à ce sujet Meeker Guerrier qui est au circuit Gilles-Villeneuve, en compagnie de Philippe Cantin et Catherine Beauchamp.

Les sujets discutés

  • La réorganisation régionale des Grands Prix par la F1 pour réduire les émissions de carbone;
  • Un événement présente la nouvelle ligne de vêtements pour le circuit Gilles-Villeneuve, visant à moderniser l’image du Grand Prix Bell du Canada et attirer un public plus jeune;
  • Les défis logistiques et les incertitudes météorologiques propres à Montréal en mai.

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