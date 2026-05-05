Le Grand Prix du Canada aura lieu plus tôt cette année, soir du 22 au 24 mai.
Pour quelles raisons?
Écoutez à ce sujet Meeker Guerrier qui est au circuit Gilles-Villeneuve, en compagnie de Philippe Cantin et Catherine Beauchamp.
Les sujets discutés
- La réorganisation régionale des Grands Prix par la F1 pour réduire les émissions de carbone;
- Un événement présente la nouvelle ligne de vêtements pour le circuit Gilles-Villeneuve, visant à moderniser l’image du Grand Prix Bell du Canada et attirer un public plus jeune;
- Les défis logistiques et les incertitudes météorologiques propres à Montréal en mai.