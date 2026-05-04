 Aller au contenu
L'unité défensive des Sabres

«J'ai rarement vu une grosse défensive comme ça» -Stéphane Waite

par 98.5 Sports

0:00
20:12

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 4 mai 2026 20:38

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Stéphane Waite
Stéphane Waite
«J'ai rarement vu une grosse défensive comme ça» -Stéphane Waite
Rasmus Dahlin et Ivan Demidov. / AP/Jeffrey T. Barnes

Les Canadiens de Montréal ont vaincu le Lightning de Tampa Bay et il est maintenant le temps de passer aux Sabres de Buffalo.

Écoutez Stéphane Waite au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • «Ce qui a été impressionnant, c'est trois victoires sur la route»;
  • Jakub Dobes a été particulièrement impressionnant lors des trois derniers matchs;
  • La défense des Sabres est grande et lourde... mais certains de leurs membres ne sont pas rapides;
  • Le premier trio à l'attaque des Sabres est gros et il a performé face aux Bruins;
  • Le gardien des Sabres est bon, mais il n'est pas très grand;
  • Les Canadiens ont plus de profondeur que les Sabres;
  • Le Tricolore doit tenter de vaincre les gros Sabres avec leur vitesse;

Vous aimerez aussi

CH-Lightning: «J'ai joué au politicien pendant cette série-là» -Enrico Ciccone
Lagacé le matin
CH-Lightning: «J'ai joué au politicien pendant cette série-là» -Enrico Ciccone
0:00
8:31
Le triomphe du Canadien: l’éclosion d’un nouveau héros national
La commission
Le triomphe du Canadien: l’éclosion d’un nouveau héros national
0:00
14:49
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Avant ça, ce n'était pas sûr que j'allais continuer à courir» -Alex Tagliani
Rattrapage
Sa rencontre avec Zanardi en 2002
«Avant ça, ce n'était pas sûr que j'allais continuer à courir» -Alex Tagliani
«On ne veut rien céder au clan Alvarez» -Marc Ramsay
Rattrapage
M'Billi face à Alvarez en septembre
«On ne veut rien céder au clan Alvarez» -Marc Ramsay
«Le Canadien était en mesure de mouler son jeu à tout ce qu'on lui offrait»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Selon Anthony Martineau
«Le Canadien était en mesure de mouler son jeu à tout ce qu'on lui offrait»
«Je sais ce que les gars ressentent, j'ai la chance de le ressentir»
Rattrapage
L'appui de la foule, selon Kevin Owens
«Je sais ce que les gars ressentent, j'ai la chance de le ressentir»
«La meilleure série que j’ai vue impliquant les Canadiens depuis longtemps»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Dobes au sommet de sa forme
«La meilleure série que j’ai vue impliquant les Canadiens depuis longtemps»
«Il l'a gagnée avec panache» -Martin McGuire
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Première série remportée par Martin St-Louis
«Il l'a gagnée avec panache» -Martin McGuire
«Ça fait partie des étapes pour devenir une équipe championne» -Éric Hoziel
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Septième match Canadiens-Lightning
«Ça fait partie des étapes pour devenir une équipe championne» -Éric Hoziel
Dobson et Hedman demeurent des cas incertains en vue du septième match
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Septième match Canadiens-Lightning
Dobson et Hedman demeurent des cas incertains en vue du septième match
Survol des séries éliminatoires dans la LHJMQ
Rattrapage
Carré d'as
Survol des séries éliminatoires dans la LHJMQ
«Dobes connait toute une série, je ne suis pas inquiet pour lui»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Septième match Canadiens-Lightning
«Dobes connait toute une série, je ne suis pas inquiet pour lui»
«Dans ces matchs-là, tu ne veux pas vivre avec des regrets» -Antoine Roussel
Rattrapage
Septième match Canadiens-Lightning
«Dans ces matchs-là, tu ne veux pas vivre avec des regrets» -Antoine Roussel
Expérience vs jeunesse: «Ils sont 11 à n'avoir jamais joué de septième match»
Rattrapage
Match ultime face au Lightning
Expérience vs jeunesse: «Ils sont 11 à n'avoir jamais joué de septième match»
Qui est le meilleur joueur des Canadiens en séries jusqu'ici?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Série Canadiens-Lightning
Qui est le meilleur joueur des Canadiens en séries jusqu'ici?
Qui pourra menacer Mercedes?
Rattrapage
Formule 1
Qui pourra menacer Mercedes?