L'unité défensive des Sabres

Les Canadiens de Montréal ont vaincu le Lightning de Tampa Bay et il est maintenant le temps de passer aux Sabres de Buffalo.
Écoutez Stéphane Waite au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- «Ce qui a été impressionnant, c'est trois victoires sur la route»;
- Jakub Dobes a été particulièrement impressionnant lors des trois derniers matchs;
- La défense des Sabres est grande et lourde... mais certains de leurs membres ne sont pas rapides;
- Le premier trio à l'attaque des Sabres est gros et il a performé face aux Bruins;
- Le gardien des Sabres est bon, mais il n'est pas très grand;
- Les Canadiens ont plus de profondeur que les Sabres;
- Le Tricolore doit tenter de vaincre les gros Sabres avec leur vitesse;