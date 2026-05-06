Canadiens-Sabres

Est-ce que les Canadiens de Montréal auront encore de l'énergie après leur longue série ardue contre le Lightning?
Écoutez Arpon Basu, de The Athletic.com, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- L'état d’énergie des Canadiens de Montréal après leur victoire contre le Lightning de Tampa Bay;
- Le retour de Dobson et l’importance du premier trio;
- On analyse la série à venir contre les Sabres;
- La similitude des styles entre les Sabres et les Canadiens;
- On parle de prédictions.