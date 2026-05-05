Vedette de la série contre le Lightning

José Théodore a joué au golf, mardi, avec son ancien coéquipier des Canadiens de Montréal, Vincent Damphousse, qui a d'ailleurs remporté la coupe Stanley avec le Tricolore en 1993.
Écoutez José Thédore au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Vincent Damphousse a prédit que les Canadiens allaient atteindre la finale de la coupe Stanley avant que les séries éliminatoires s'amorcent;
- Le Tricolore ne pourra poursuivre sa route avec l'unique contribution des 3e et 4e trios`;
- L'ancien gardien admet qu'il a vu une grande progression dans le jeu du gardien Jakub Dobes;
- «J’ai sous-estimé la force de caractère de Dobes, c’est un battant»;
- Un duel de gardien différent entre Dobes et Alex Lyon;
- Théodore croit que les Canadiens vont vaincre les Sabres en 6 matchs.
- Martin St-Louis a un bon pouls de son vestiaire.