 Aller au contenu
Série documentaire Terrain de jeu

«Le foot a cette espèce d'effet fédérateur» -Raed Hammoud

par 98.5 Sports

0:00
15:51

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 5 mai 2026 21:01

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Le foot a cette espèce d'effet fédérateur» -Raed Hammoud
Un enfant sur une plage au Brésil. / AP/Leo Correa

À quelques semaines de la Coupe du monde de football, qui fera entre autres vibrer le Canada avec des matchs à Toronto et Vancouver, TV5 propose une immersion dans ce sport avec la série documentaire Terrain de jeu, animée par Raed Hammoud.

Cette série veut montrer ce sport populaire sous un angle plus social et communautaire et moins capitaliste.

Écoutez Raed Hammoud, journaliste, animateur, chroniqueur, réalisateur, et rappeur québécois d’origine libanaise, au micro de Mario Langlois.

Les sujets discutés

Six épisodes de 48 minutes sont prévus sur TV5 (19h) dès le 8 mai;

Le soccer est le sport le plus populaire de la planète;

Raed Hammoud est parti à la recherche des plus beaux terrains du monde:

  • Sur une île paradisiaque des Maldives;
  • Au cœur de la ville de New York;
  • Dans les montagnes andines du Nord de l’Argentine;
  • Dans la région des fjords de Norvège;
  • Dans les favelas de Rio de Janeiro;
  • Sur la célèbre côte amalfitaine, en Italie.

Vous aimerez aussi

«On surfe sur cette vague de fraîcheur» -Samuel Piette
Les amateurs de sports
«On surfe sur cette vague de fraîcheur» -Samuel Piette
0:00
10:14
Les Roses de Montréal ont de l'ambition en vue de leur deuxième saison
Les amateurs de sports
Les Roses de Montréal ont de l'ambition en vue de leur deuxième saison
0:00
14:24
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Pour les Canadiens, c'est un gros affrontement que je prévois» -Antoine Roussel
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Sabres
«Pour les Canadiens, c'est un gros affrontement que je prévois» -Antoine Roussel
«Les deux lignes du milieu vont être meilleures que celles du Canadien» -Biron
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Les 2e et 3e troisièmes trios
«Les deux lignes du milieu vont être meilleures que celles du Canadien» -Biron
Le jeu à cinq contre cinq, Slaf, Cooper et Vasilevskiy
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Temps d'arrêt
Le jeu à cinq contre cinq, Slaf, Cooper et Vasilevskiy
Le 1er choix aux Maple Leafs: «Ça change tout» -Mathias Brunet
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Loterie de la Ligue nationale
Le 1er choix aux Maple Leafs: «Ça change tout» -Mathias Brunet
«J’ai sous-estimé la force de caractère de Dobes» -José Théodore
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Vedette de la série contre le Lightning
«J’ai sous-estimé la force de caractère de Dobes» -José Théodore
«Les Canadiens vont faire des gains avec leur vitesse» -Dany Dubé
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Sabres
«Les Canadiens vont faire des gains avec leur vitesse» -Dany Dubé
Une série offensive entre deux jeunes équipes?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Sabres
Une série offensive entre deux jeunes équipes?
«Avant ça, ce n'était pas sûr que j'allais continuer à courir» -Alex Tagliani
Rattrapage
Sa rencontre avec Zanardi en 2002
«Avant ça, ce n'était pas sûr que j'allais continuer à courir» -Alex Tagliani
«On ne veut rien céder au clan Alvarez» -Marc Ramsay
Rattrapage
M'Billi face à Alvarez en septembre
«On ne veut rien céder au clan Alvarez» -Marc Ramsay
«J'ai rarement vu une grosse défensive comme ça» -Stéphane Waite
Rattrapage
Canadiens de Montréal
L'unité défensive des Sabres
«J'ai rarement vu une grosse défensive comme ça» -Stéphane Waite
«Le Canadien était en mesure de mouler son jeu à tout ce qu'on lui offrait»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Selon Anthony Martineau
«Le Canadien était en mesure de mouler son jeu à tout ce qu'on lui offrait»
«Je sais ce que les gars ressentent, j'ai la chance de le ressentir»
Rattrapage
L'appui de la foule, selon Kevin Owens
«Je sais ce que les gars ressentent, j'ai la chance de le ressentir»
«La meilleure série que j’ai vue impliquant les Canadiens depuis longtemps»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Dobes au sommet de sa forme
«La meilleure série que j’ai vue impliquant les Canadiens depuis longtemps»
«Il l'a gagnée avec panache» -Martin McGuire
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Première série remportée par Martin St-Louis
«Il l'a gagnée avec panache» -Martin McGuire