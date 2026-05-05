À quelques semaines de la Coupe du monde de football, qui fera entre autres vibrer le Canada avec des matchs à Toronto et Vancouver, TV5 propose une immersion dans ce sport avec la série documentaire Terrain de jeu, animée par Raed Hammoud.

Cette série veut montrer ce sport populaire sous un angle plus social et communautaire et moins capitaliste.

Écoutez Raed Hammoud, journaliste, animateur, chroniqueur, réalisateur, et rappeur québécois d’origine libanaise, au micro de Mario Langlois.

Les sujets discutés

Six épisodes de 48 minutes sont prévus sur TV5 (19h) dès le 8 mai;

Le soccer est le sport le plus populaire de la planète;

Raed Hammoud est parti à la recherche des plus beaux terrains du monde: