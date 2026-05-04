Sa rencontre avec Zanardi en 2002

L'ex-pilote automobile Alessandro Zanardi est décédé en fin de semaine à l'âge de 59 ans.

Zanardi avait été impliqué dans un accident spectaculaire avec Alexandre Tagliani en 2001, accident au terme duquel l'Italien avait ét amputé des deux jambes.

Écoutez Alex Tagliaini se remémorer leur rencontre après l'accident, en 2002, à Toronto, une rencontre qui l'a finalement convaincu de poursuivre sa carrière de pilote.

Dans le premier volet, Tagliani commente l'épreuve de F1 de la fin de semaine.

Le menu:

0:00 - L'analyse d'Alexandre Tagliani du Grand Prix de Miami;

3:27 - Les souvenirs de Tagliani de sa rencontre avec Zanardi l'année après leur accident commun.

«Pour moi, il va rester à tout jamais un grand, un des plus grands que j'ai rencontré, puis un honneur d'avoir pu courir avec lui sur les mêmes pistes.»