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Sa rencontre avec Zanardi en 2002

«Avant ça, ce n'était pas sûr que j'allais continuer à courir» -Alex Tagliani

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 4 mai 2026 21:10

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Avant ça, ce n'était pas sûr que j'allais continuer à courir» -Alex Tagliani
Alessandro Zanardi et Alex Tagliani le 5 juillet 2002, à Toronto. / PC/Kevin Frayer

L'ex-pilote automobile Alessandro Zanardi est décédé en fin de semaine à l'âge de 59 ans.

Zanardi avait été impliqué dans un accident spectaculaire avec Alexandre Tagliani en 2001, accident au terme duquel l'Italien avait ét amputé des deux jambes.

Écoutez Alex Tagliaini se remémorer leur rencontre après l'accident, en 2002, à Toronto, une rencontre qui l'a finalement convaincu de poursuivre sa carrière de pilote.

Dans le premier volet, Tagliani commente l'épreuve de F1 de la fin de semaine.

Le menu:

0:00 - L'analyse d'Alexandre Tagliani du Grand Prix de Miami;

3:27 - Les souvenirs de Tagliani de sa rencontre avec Zanardi l'année après leur accident commun.

«Pour moi, il va rester à tout jamais un grand, un des plus grands que j'ai rencontré, puis un honneur d'avoir pu courir avec lui sur les mêmes pistes.»

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