Selon Anthony Martineau

Parmi les raisons qui expliquent la victoire des Canadiens contre le Lightning, l'adaptabilité en est une.
Écoutez Anthony Martineau, de TVA Sports, analyser la victoire du Tricolore contre le Lightning en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Le Tricolore était en mesure de mouler son jeu à tout ce qu'on lui offrait;
- La personnalité rafraîchissante de Jakub Dobes;
- La profondeur défensive avec le retour de Noah Dobson;
- La tentative de Hagel de blesser Hobson;
- Les Sabres de Buffalo, une équipe qui s'est grandement améliorée plus la saison avançait.