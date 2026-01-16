Cette semaine à Ça sent la coupe, Mario Langlois et Pierre Gervais reçoivent le chanteur Christian Marc Gendron, un artiste engagé, mais aussi un grand amateur de baseball.

Écoutez Ça sent la coupe avec le chanteur Christian Marc Gendron, Pierre Gervais et Mario Langlois, vendredi, aux Amateurs de sports.

Fidèle à leur habitude, les trois membres de la discussion partagent un vin abordable.

Ce soir, il s'agit d'un vin espagnol, le Beronia Rioja cuvée 2023, à 15,60 $.