Ça sent la coupe

Christian Marc Gendron: artiste engagé et ambassadeur du baseball au Québec

0:00
1:21:12

Les amateurs de sports

le 16 janvier 2026 22:09

Mario Langlois
Mario Langlois
Pierre Gervais
Pierre Gervais
Ça sent la coupe avec Christian Marc Gendron, Pierre Gervais et Mario Langlois

Cette semaine à Ça sent la coupe, Mario Langlois et Pierre Gervais reçoivent le chanteur Christian Marc Gendron, un artiste engagé, mais aussi un grand amateur de baseball.

Écoutez Ça sent la coupe avec le chanteur Christian Marc Gendron, Pierre Gervais et Mario Langlois, vendredi, aux Amateurs de sports. 

Fidèle à leur habitude, les trois membres de la discussion partagent un vin abordable.

Ce soir, il s'agit d'un vin espagnol, le Beronia Rioja cuvée 2023, à 15,60 $.

 Parmi les sujets abordés:

  • Son acquisition d'une équipe de la Ligue de baseball majeur du Québec;
  • L'amour du baseball que ses parents lui ont légué;
  • Son passage à La Voix et sa relation avec Lara Fabian;
  • Son prochain spectacle Trilogie, dont la tournée débute en avril;
  • Les artistes préférés de Christian Marc, d'Elton John à Simple Plan;
  • La fin de la tournée du spectacle Piano Man 3.

«C'est moi qui ai convaincu Phil Laprise d'embarquer dans la Ligue de baseball majeur. Je faisais des lancements de programmation dans des salles de spectacle avec lui. C'est un chum depuis longtemps. À un moment donné, il dit:«T'as donc bien l'air heureux depuis que t'as ton équipe de baseball!» Pour vrai, ça me rend très heureux, ça me change de la musique, puis c'est complètement un autre univers. Je suis en amour avec mon équipe. J'aime beaucoup la Ligue. Ça vaut la peine. Du gros calibre, ça vaut la peine qu'on en parle.»

Christian Marc Gendron

