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L'appui de la foule, selon Kevin Owens

«Je sais ce que les gars ressentent, j'ai la chance de le ressentir»

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 4 mai 2026 19:50

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Je sais ce que les gars ressentent, j'ai la chance de le ressentir»
Les amateurs de sports / Cogeco Média

Kevin Owens est une vedette de la WWE, mais il est aussi un partisan des Canadiens de Montréal.

Après avoir téléphoné à la tribune de Bonsoir les sportifs, dimanche, après la victoire, écoutez Kevin Owens, qui a assisté au match du Tricolore, discuter de la rencontre avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Résidant d'Orlando, Owens a déjà vu trois matchs de cette série, incluant les 5e et 7e matchs à Tampa.

Pour celui qui a vécu de grands moments dans des rings de lutte, comment perçoit-il les matchs comme spectateur?

«Honnêtement, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est que je vois la réaction de la foule, puis je sais ce que les gars sur la glace ressentent, parce que moi, j'ai la chance de le ressentir dans mon métier également. Puis, quand la foule est survoltée comme ça, c'est impossible de ne pas être motivé, transporté, de ne pas ressentir cette énergie.»

Kevin Owens

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