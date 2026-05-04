L'appui de la foule, selon Kevin Owens

Kevin Owens est une vedette de la WWE, mais il est aussi un partisan des Canadiens de Montréal.

Après avoir téléphoné à la tribune de Bonsoir les sportifs, dimanche, après la victoire, écoutez Kevin Owens, qui a assisté au match du Tricolore, discuter de la rencontre avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Résidant d'Orlando, Owens a déjà vu trois matchs de cette série, incluant les 5e et 7e matchs à Tampa.

Pour celui qui a vécu de grands moments dans des rings de lutte, comment perçoit-il les matchs comme spectateur?