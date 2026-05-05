Canadiens-Sabres

Est-il plus facile de prédire l'issue de la série entre les Canadiens de Montréal et les Sabres de Buffalo que celle entre le Tricolore et le Lightning?
Écoutez l'analyste Dany Dubé à ce sujet et plusieurs autres avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Bien difficile de prédire une série avec deux équipes ayant amassé plus de 100 points au classement;
- Dany Dubé pense que les Canadiens vont éliminer les Sabres;
- Les Sabres sont moins expérimentés que le Ligthning, mais bien meilleurs en défensive;
- Les défenseurs des Sabres ont inscrit six buts en autant de matchs;
- L’importance de la transition et de la vitesse des Canadiens.
- «On a les joueurs pour attaquer. On n'est pas Boston».
- «Les Canadiens vont faire des gains sur leur vitesse».
- Martin St-Louis va revenir avec son premier trio original en début de série contre les Sabres.