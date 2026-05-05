Canadiens-Sabres

Après un entraînement dans les installations du Lightning, à Tampa, les joueurs des Canadiens de Montréal se sont envolés vers Buffalo, mardi, où ils disputeront la victoire aux Sabres, mercredi.
Écoutez Martin McGuire résumer la journée des Canadiens au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Martin St-Louis souligne l’importance d’une journée de repos pour les joueurs;
- Les Canadiens ont pratiqué les transitions lors de l'entraînement;
- Dobson, Hutson, Caufield et Suzuki pourront être fort menaçants en contre-attaque;
- On analyse la vitesse, la profondeur défensive et l’aspect physique des Sabres.
- Une série offensive entre deux jeunes équipes?