M'Billi face à Alvarez en septembre

Le Montréalais Christian Mbilli, champion mondial du World Boxing Council (WBC) des super-moyens, va se mesurer au Mexicain Saul «Canelo» Alvarez en septembre prochain, à Riyad, en Arabie saoudite.

Écoutez à ce sujet l'entraîneur de Mbilli, Marc Ramsey, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Mbilli (29-0-1, 24 K. -O.) a été promu de champion intérimaire à champion du WBC en janvier, quand Terence Crawford a pris sa retraite. Ce dernier avait battu Alvarez (63-3-2, 39 K. -O.) l'an dernier, mettant la main sur quatre titres à 168 livres.

Les négociations ont été menées par Eye of the Tiger. en qualité de champion du monde, c'est Mbilli qui fera son entrée sur le ring en dernier.

Marc Ramsay souligne l’amélioration technique de Mbilli, son éthique de travail inspirée par Artur Beterbiev, et l’importance du timing face à Alvarez.