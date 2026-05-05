Canadiens-Sabres

Déjà présent à Buffalo pour son travail à la télévision avec TVA Sports, Antoine Roussel se penche sur les prochains adversaires des Canadiens de Montréal.
Écoutez Antoine Roussel en compagnie de l'animateur Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Antoine Roussel souligne le talent de joueurs comme Rasmus Dahlin, Tage Thompson et la profondeur de l’équipe dirigée par Lindy Ruff.
«Pour les Canadiens, ça va être un gros affrontement que j'entrevois. Un affrontement qui ne sera pas facile parce que défensivement, ça va amener énormément d'interrogations et de jeu dans la zone défensive.»
Les sujets discutés
- Roussel insiste sur l’importance de l’implication défensive du Canadien, la gestion du premier trio adverse;
- L'impact de Martin St-Louis comme entraîneur, salué par Nick Suzuki;
- Roussel prédit une série longue et difficile, misant sur l’avantage des gardiens pour Montréal, et décrit l’ambiance électrique à Buffalo à la veille de la série.