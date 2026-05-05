Canadiens-Sabres

Déjà présent à Buffalo pour son travail à la télévision avec TVA Sports, Antoine Roussel se penche sur les prochains adversaires des Canadiens de Montréal.

Écoutez Antoine Roussel en compagnie de l'animateur Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Antoine Roussel souligne le talent de joueurs comme Rasmus Dahlin, Tage Thompson et la profondeur de l’équipe dirigée par Lindy Ruff.