Dobes au sommet de sa forme

Le Tricolore a remporté le septième match de sa série contre le Lightning de Tampa Bay.
Écoutez Tony Marinaro qui, comme Mario Langlois, avait prédit une victoire des Canadiens en sept matchs.
Les sujets abordés
- «Le Lightning s’est buté à un gardien au sommet de sa forme»;
- «C’est la meilleure série que j’ai vue impliquant les Canadiens depuis longtemps»
- Sans l'acquisition de Phillip Danault, le Tricolore ne passe pas à travers;
- «L'histoire, forcément, c'est (Jakub) Dobes»;
- La prédiction de Tony : les Canadiens en 6 contre les Sabres;
- La force du vestiaire chez les Canadiens, tu ne peux pas sous-estimer ça.