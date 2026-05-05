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Loterie de la Ligue nationale

Le 1er choix aux Maple Leafs: «Ça change tout» -Mathias Brunet

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 5 mai 2026 20:02

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Le 1er choix aux Maple Leafs: «Ça change tout» -Mathias Brunet
Mats Sundin (sur écran), des Maple Leafs, après que la formation de Toronto ait remporté la loterie de la LNH. / AP/Stephen Whyno

Les Maple Leafs de Toronto ont remporté la loterie de la Ligue nationale de hockey, mardi, et ils auront le premier choix au repêchage 2026.

Écoutez le journaliste-chroniqueur de La Presse, Mathias Brunet, sur la loterie de la LNH et d'autres sujets

Les sujets discutés

  • Les Maple Leafs de Toronto remportent la loterie de la LNH;
  • La veille, le nouveau DG des Maple Leafs a été traité «d'arnaqueur», de «menteur» et de «vendeur» lors de son premier point de presse;
  • Mathias explique l'une des bourdes de John Chayka quand il était avec les Coyotes de l'Arizona et son passé;
  • Ce premier choix pourrait sérieusement changer la donne pour les Maple Leafs;
  • «Jakub Dobes me renverse»;
  • L’acquisition de Philippe Danault a fait une grande différence;
  • La différence entre le Lightning et les Sabres: la brigade défensive.

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