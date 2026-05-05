Les Maple Leafs de Toronto ont remporté la loterie de la Ligue nationale de hockey, mardi, et ils auront le premier choix au repêchage 2026.
Écoutez le journaliste-chroniqueur de La Presse, Mathias Brunet, sur la loterie de la LNH et d'autres sujets
Les sujets discutés
- Les Maple Leafs de Toronto remportent la loterie de la LNH;
- La veille, le nouveau DG des Maple Leafs a été traité «d'arnaqueur», de «menteur» et de «vendeur» lors de son premier point de presse;
- Mathias explique l'une des bourdes de John Chayka quand il était avec les Coyotes de l'Arizona et son passé;
- Ce premier choix pourrait sérieusement changer la donne pour les Maple Leafs;
- «Jakub Dobes me renverse»;
- L’acquisition de Philippe Danault a fait une grande différence;
- La différence entre le Lightning et les Sabres: la brigade défensive.