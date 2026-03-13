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Politique internationale
Guerre en Iran

«On a déclenché quelque chose dont on ne connaît pas les conséquences exactes»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 mars 2026 08:34

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-François Lépine
Jean-François Lépine
«On a déclenché quelque chose dont on ne connaît pas les conséquences exactes»
Les affaires internationales avec Jean-François Lépine / Cogeco Média

La guerre déclenchée par les États-Unis et Israël contre l’Iran entre dans sa troisième semaine et rien n'indique que le conflit s'atténuera.

Le chroniqueur international Jean-François Lépine souligne que les frappes se multiplient, avec plus de 15 000 cibles ennemies touchées par la coalition en deux semaines. Pendant que les communications militaires iraniennes semblent paralysées, le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, blessé lors de l'attaque ayant coûté la vie à son père, a brisé le silence pour appeler les pays du Golfe à l'action.

Écoutez Jean-François Lépine aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Au-delà des combats, l'impact économique mondial inquiète, particulièrement en raison des menaces pesant sur le détroit d'Ormuz. Le blocage de cette voie maritime stratégique force déjà les transporteurs à revoir leurs circuits énergétiques de façon irréversible. Parallèlement, le front libanais s'embrase alors qu'Israël menace d'intervenir directement sur le territoire si Beyrouth ne parvient pas à contrôler les lancements de roquettes du Hezbollah.

«On a déclenché quelque chose [...] il y a deux semaines maintenant dont on ne connaît pas les conséquences exactes.»

Jean-François Lépine

Autres sujets traités:

  • Défense de l'Arctique : le premier ministre Mark Carney annonce des investissements de 32 milliards de dollars pour moderniser les infrastructures du NORAD et protéger le Nord canadien.
  • Stratégie industrielle de défense: le Canada vise une autonomie accrue avec l'objectif que 70% des équipements militaires soient produits par l'industrie canadienne d'ici 2035.
  • Mission diplomatique en Norvège: Mark Carney rencontrera les alliés de l'OTAN.

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