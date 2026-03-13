Guerre en Iran

La guerre déclenchée par les États-Unis et Israël contre l’Iran entre dans sa troisième semaine et rien n'indique que le conflit s'atténuera.
Le chroniqueur international Jean-François Lépine souligne que les frappes se multiplient, avec plus de 15 000 cibles ennemies touchées par la coalition en deux semaines. Pendant que les communications militaires iraniennes semblent paralysées, le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, blessé lors de l'attaque ayant coûté la vie à son père, a brisé le silence pour appeler les pays du Golfe à l'action.
Écoutez Jean-François Lépine aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
Au-delà des combats, l'impact économique mondial inquiète, particulièrement en raison des menaces pesant sur le détroit d'Ormuz. Le blocage de cette voie maritime stratégique force déjà les transporteurs à revoir leurs circuits énergétiques de façon irréversible. Parallèlement, le front libanais s'embrase alors qu'Israël menace d'intervenir directement sur le territoire si Beyrouth ne parvient pas à contrôler les lancements de roquettes du Hezbollah.
«On a déclenché quelque chose [...] il y a deux semaines maintenant dont on ne connaît pas les conséquences exactes.»
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