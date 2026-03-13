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Politique fédérale
Renouvellement des permis de travail?

Travailleurs étrangers: annonce imminente du ministre Joël Lightbound

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 mars 2026 07:21

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Louis Lacroix
Louis Lacroix
Travailleurs étrangers: annonce imminente du ministre Joël Lightbound
La chronique politique de Louis Lacroix / Cogeco Média

À l'occasion de sa chronique politique, Louis Lacroix aborde l'annonce imminente du ministre Joël Lightbound concernant les travailleurs étrangers temporaires.

Cette intervention, prévue ce matin au nom de la ministre de l'Immigration, Lena Metlege Diab, vise à répondre aux pressions exercées par Québec pour faciliter le renouvellement des permis de travail.

Le chroniqueur explique que de nombreux travailleurs qualifiés, inscrits au Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ) et vivant hors de Montréal, se retrouvent dans une impasse administrative.

Alors que leur permis de travail arrive à échéance, ils font face à l'obligation de retourner dans leur pays d'origine malgré leur intégration et leur emploi actif au Québec.

L'annonce pourrait confirmer que le gouvernement fédéral accepte enfin de renouveler ces permis le temps que les dossiers de résidence permanente soient traités, offrant ainsi un répit crucial à ces travailleurs et à leurs employeurs.

Écoutez Louis Lacroix aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets traités:

  • Course à la chefferie de la CAQ: la date limite pour devenir membre votant est vendredi soir;
  • Demandes prébudgétaires: les partis d'opposition font connaître leurs priorités;
  • Échéancier serré à l'Assemblée nationale: le défi colossal d'adopter le budget et d'étudier les crédits en seulement sept jours de travaux parlementaires.

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