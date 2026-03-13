À l'occasion de sa chronique politique, Louis Lacroix aborde l'annonce imminente du ministre Joël Lightbound concernant les travailleurs étrangers temporaires.

Cette intervention, prévue ce matin au nom de la ministre de l'Immigration, Lena Metlege Diab, vise à répondre aux pressions exercées par Québec pour faciliter le renouvellement des permis de travail.

Le chroniqueur explique que de nombreux travailleurs qualifiés, inscrits au Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ) et vivant hors de Montréal, se retrouvent dans une impasse administrative.

Alors que leur permis de travail arrive à échéance, ils font face à l'obligation de retourner dans leur pays d'origine malgré leur intégration et leur emploi actif au Québec.

L'annonce pourrait confirmer que le gouvernement fédéral accepte enfin de renouveler ces permis le temps que les dossiers de résidence permanente soient traités, offrant ainsi un répit crucial à ces travailleurs et à leurs employeurs.

Écoutez Louis Lacroix aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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