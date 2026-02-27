 Aller au contenu
Sports
Premier trio

«Les Canadiens n'étaient pas prêts pour Matthew Schaefer» -Tony Marinaro

98.5

Les amateurs de sports

27 février 2026

Mario Langlois
Mario Langlois
Stéphane Waite
Stéphane Waite

«Les Canadiens n'étaient pas prêts pour Matthew Schaefer» -Tony Marinaro
Le premier trio avec Yanick Lévesque / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal ont raté leur retour de la pause olympique avec une défaite crève-cœur de 4 à 3, jeudi soir, face aux Islanders de New York. Cette défaite a laissé beaucoup de partisans amers, lesquels se sont d'ailleurs montrés très critiques vis-à-vis de leur équipe au micro de l'animateur de Bonsoir les sportifs, Jérémie Rainville.

S'il est normal de s'attendre à ce que les joueurs du Tricolore élèvent leur jeu d'un cran en vue des séries éliminatoires, est-ce que la réaction des amateurs et des analystes à la défaite de jeudi est exagérée?

Écoutez les membres du Premier trio, Stéphane Waite, Mario Langlois et Tony Marinaro, aborder le sujet en compagnie de Yanick Lévesque, coanimateur de l’émission Hors-jeu 2.0 à RDS et président de la ligue M18 AAA, aux Amateurs de sports.

Les autres sujets abordés

  • À une semaine de la date limite des transactions, quelle devrait être la priorité des Canadiens ?
  • Est-ce que les Canadiens ont le profil d'une équipe de séries?
  • Les Canadiens sont-ils obligés de bouger d'ici le 6 mars?

