Les Canadiens de Montréal ont raté leur retour de la pause olympique avec une défaite crève-cœur de 4 à 3, jeudi soir, face aux Islanders de New York. Cette défaite a laissé beaucoup de partisans amers, lesquels se sont d'ailleurs montrés très critiques vis-à-vis de leur équipe au micro de l'animateur de Bonsoir les sportifs, Jérémie Rainville.

S'il est normal de s'attendre à ce que les joueurs du Tricolore élèvent leur jeu d'un cran en vue des séries éliminatoires, est-ce que la réaction des amateurs et des analystes à la défaite de jeudi est exagérée?

Écoutez les membres du Premier trio, Stéphane Waite, Mario Langlois et Tony Marinaro, aborder le sujet en compagnie de Yanick Lévesque, coanimateur de l’émission Hors-jeu 2.0 à RDS et président de la ligue M18 AAA, aux Amateurs de sports.

