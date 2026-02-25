Pas de retraite à court terme

On se doutait que la patineuse de vitesse longue piste Valérie Maltais venait de disputer ses derniers Jeux olympiques quand elle a quitté Milan avec une médaille d'or (poursuite par équipe) et deux médailles de bronze (3000m et 1500m).

Mais nous étions plusieurs à penser que la Québécoise pouvait tirer sa révérence après les Championnats du monde prévus aux Pays-Bas au début mars.

Il semble bien que non.

Écoutez la triple médaillée olympique de Milan et porte-drapeau du Canada en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés