Pas de retraite à court terme

On se doutait que la patineuse de vitesse longue piste Valérie Maltais venait de disputer ses derniers Jeux olympiques quand elle a quitté Milan avec une médaille d'or (poursuite par équipe) et deux médailles de bronze (3000m et 1500m).
Mais nous étions plusieurs à penser que la Québécoise pouvait tirer sa révérence après les Championnats du monde prévus aux Pays-Bas au début mars.
Il semble bien que non.
Écoutez la triple médaillée olympique de Milan et porte-drapeau du Canada en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Valérie Maltais revient sur ses performances aux Jeux de Milan;
- Une cérémonie de clôture qui lui a permis de mesurer le chemin parcouru depuis sa première journée sur des lames de patin;
- Sa transition du patinage courte piste à la longue piste en 2018;
- «J'étais un peu fatiguée du courte piste, avec les chutes et les dépassements. J'avais envie de faire ma performance dans ma ligne et d'exprimer mon plein potentiel»;
- Elle confirme sa participation aux Championnats du monde et à la Coupe du monde en 2026-2027;
- «On va me revoir encore sur la scène internationale dans les prochaines années, mais je ne pense pas me rendre pour un autre cycle olympique complet. On va me revoir encore l'année prochaine»;
- Travailler sa ligne de course à la perfection;
- L'importance du financement sportif;
- Son désir d’aider la relève et d’avoir un impact positif sur le système sportif canadien.