Pas de retraite à court terme

«On va me revoir encore l'année prochaine» -Valérie Maltais

par 98.5 Sports

0:00
16:10

le 25 février 2026 18:55

Mario Langlois
«On va me revoir encore l'année prochaine» -Valérie Maltais
Valérie Maltais réagit après la conquête de la médaille d'or à la poursuite par équipe aux Jeux de Milan. / PC/Nathan Denette

On se doutait que la patineuse de vitesse longue piste Valérie Maltais venait de disputer ses derniers Jeux olympiques quand elle a quitté Milan avec une médaille d'or (poursuite par équipe) et deux médailles de bronze (3000m et 1500m).

Mais nous étions plusieurs à penser que la Québécoise pouvait tirer sa révérence après les Championnats du monde prévus aux Pays-Bas au début mars.

Il semble bien que non.

Écoutez la triple médaillée olympique de Milan et porte-drapeau du Canada en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Valérie Maltais revient sur ses performances aux Jeux de Milan;
  • Une cérémonie de clôture qui lui a permis de mesurer le chemin parcouru depuis sa première journée sur des lames de patin;
  • Sa transition du patinage courte piste à la longue piste en 2018;
  • «J'étais un peu fatiguée du courte piste, avec les chutes et les dépassements. J'avais envie de faire ma performance dans ma ligne et d'exprimer mon plein potentiel»;
  • Elle confirme sa participation aux Championnats du monde et à la Coupe du monde en 2026-2027;
  • «On va me revoir encore sur la scène internationale dans les prochaines années, mais je ne pense pas me rendre pour un autre cycle olympique complet. On va me revoir encore l'année prochaine»;
  • Travailler sa ligne de course à la perfection;
  • L'importance du financement sportif;
  • Son désir d’aider la relève et d’avoir un impact positif sur le système sportif canadien.

