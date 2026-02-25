 Aller au contenu
Sports
Pour une valeur de 600 millions $

Geoff Molson a refinancé le Centre Bell

par 98.5 sports

0:00
3:07

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 25 février 2026 16:30

Avec

Philippe Cantin
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Le Centre Bell, domicile des Canadiens de Montréal. / PC/Graham Hughes

Geoff Molson, le propriétaire des Canadiens de Montréal, a refinancé le Centre Bell le 28 janvier dernier pour 600 millions de dollars via la Banque Nationale, 16 ans après l'achat initial de 575 millions $.

Écoutez le journaliste sportif Jeremy Filosa donner des détails de cette histoire au micro de Philippe Cantin.

Les motifs possibles liés à ce refinancement peuvent aller des rénovations aux remboursements de dettes tout en passant par de nouveaux projets immobiliers.

La valeur foncière du Centre Bell est actuellement de 150 millions $, soit bien en dessous de sa valeur estimée entre 1 et 1,2 milliard de dollars.

L'organisation des Canadiens n'a pas commenté cette opération.

 

 

