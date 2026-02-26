Retour en action après la pause

 Aller au contenu
Lagacé le matin

le 26 février 2026 09:11

Avec

Martin McGuire
Patrick Lagacé
Les Canadiens de Montréal reprennent le collier jeudi soir alors que les Islanders de New York sont en visite au Centre Bell. 

Le Tricolore fera ensuite face aux Capitals de Washington samedi. 

Est-ce que la pause aura été bénéfique pour le CH? Quel sera l’impact du retour d’Alex Newhook? Quelle sera la situation des gardiens de but? Et surtout, qui sera devant le filet jeudi soir?

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs du CH, discuter avec Jean-Michel Bourque et Patrick Lagacé, jeudi. 

«Ça va donner le ton [les matchs contre les Islanders et les Capitals]. Ce sont deux équipes que les Canadiens doivent battre pour assurer leur place en série.»

Martin McGuire

