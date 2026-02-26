Retour en action après la pause

Les Canadiens de Montréal reprennent le collier jeudi soir alors que les Islanders de New York sont en visite au Centre Bell.

Le Tricolore fera ensuite face aux Capitals de Washington samedi.

Est-ce que la pause aura été bénéfique pour le CH? Quel sera l’impact du retour d’Alex Newhook? Quelle sera la situation des gardiens de but? Et surtout, qui sera devant le filet jeudi soir?

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs du CH, discuter avec Jean-Michel Bourque et Patrick Lagacé, jeudi.