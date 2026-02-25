 Aller au contenu
Basketball
Plonger volontairement au classement

La NBA s'attaque au problème du «tanking»

par 98.5 Sports

le 25 février 2026 21:06

Mario Langlois
Maxim P. Paquet
Maxim P. Paquet / Cogeco Média

Le phénomène du «tanking» - ou plonger volontairement au classement -, est bien connu dans la NBA qui veut s'y attaquer.

Écoutez le spécialiste de basketball Maxim P. Paquet parler de ce sujet et bien d'autres avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Les solutions envisagées par Adam Silver et les 30 DG de la NBA pour contrer le tanking;
  • Darryn Peterson, joueur universitaire vedette, profite du droit à l’image et dicte son temps de jeu à son entraîneur; Cela soulève des questions sur son avenir en NBA;
  • Bennedict Mathurin, passé des Pacers de l'indiana aux Clippers de Los Angeles, s’illustre avec 25 points de moyenne à ses quatre derniers matchs.

