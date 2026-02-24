La valeur du sport

La finale de hockey de masculin présentée sur le réseau NBC, aux États-Unis, a été l'événement sportif le plus suivi de l'histoire avant neuf heures du matin.
Les sujets discutés
- Une nouvelle marque télévisuelle pour la finale Canada-États-Unis de hockey;
- Les campagnes marketing marquantes aux Jeux d'hiver, dont celle de la patineuse de vitesse des Pays-Bas Jutta Leerdam (Nike) et celle de Durex et Corona Cero;
- Le scandale impliquant Casey Wasserman - président des JO 2028 à Los Angeles
- Le top 5 des combats de boxe les plus regardés;
- Les Enhanced Games à Las Vegas... où le dopage sera permis.