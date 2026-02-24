 Aller au contenu
Jeux de Milan
Les campagnes marketing marquantes aux Jeux d'hiver

Les amateurs de sports

le 24 février 2026 20:36

Mario Langlois
Mario Langlois
Hugues Léger
Hugues Léger
Les campagnes marketing marquantes aux Jeux d'hiver
La patineuse de vitesse néerlandaise Jutta Leerman. / AP/Antonio Calanni

La finale de hockey de masculin présentée sur le réseau NBC, aux États-Unis, a été l'événement sportif le plus suivi de l'histoire avant neuf heures du matin.

Écoutez la chronique La valeur du sport de Hugues Léger au micro de Mario Langlois aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Une nouvelle marque télévisuelle pour la finale Canada-États-Unis de hockey;
  • Les campagnes marketing marquantes aux Jeux d'hiver, dont celle de la patineuse de vitesse des Pays-Bas Jutta Leerdam (Nike) et celle de Durex et Corona Cero;
  • Le scandale impliquant Casey Wasserman - président des JO 2028 à Los Angeles
  • Le top 5 des combats de boxe les plus regardés;
  • Les Enhanced Games à Las Vegas... où le dopage sera permis.

