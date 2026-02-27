Bolduc réagit à son retrait de l'alignement

Zachary Bolduc a été rayé de l'alignement lors du match face aux Islanders, jeudi soir.
Le principal intéressé est revenu sur cette expérience, une première pour lui dans l'uniforme du Tricolore, lors de l'entraînement des siens à Brossard, vendredi.
Écoutez le descripteur du hockey des Canadiens au réseau Cogeco Média, Martin McGuire, relayer les propos de Zachary Bolduc.
«Je pense pas encore avoir démontré quel type de joueur que je suis réellement...»
«Je dois saluer Zachary Bolduc, parce qu'il est venu courageusement répondre aux questions. Je ne nommerai personne et je ne pointerai personne du doigt, mais j'ai souvent vu des joueurs de hockey dans la situation de Bolduc se cacher un peu derrière les gens des communications du Canadien, puis éviter de faire face à la musique.»