Défenseur disponible

Les Canucks de Vancouver ont laissé de côté le défenseur Tyler Myers, mercredi, en vue de leur match contre les Jets de Winnipeg.
À environ une semaine de la date butoir des échanges, cela signifieque le défenseur format géant qu'il est un joueur qui disponible sur le marché des échanges.
Écoutez Antoine Roussel parler de Tyler Myers avec qui il a joué en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Antoine souligne son leadership et ses limites défensives;
- Il reste un an de contrat à 3 millions $ pour Myers;
- On discute de la transaction qui a envoyé Brett Kulak à Edmonton pour Samuel Girard;
- Les Penguins de Pittsburgh commence à avoir une banque de choix bien garnie;
- L'impact de l'absence de Sidney Crosby à Pittsburgh;
- Les besoins des Canadiens de Montréal, notamment l'ajout d'un défenseur fiable pour soutenir Mike Matheson et renforcer la profondeur défensive avant la date limite des transactions.