Défenseur disponible

Les Canucks de Vancouver ont laissé de côté le défenseur Tyler Myers, mercredi, en vue de leur match contre les Jets de Winnipeg.

À environ une semaine de la date butoir des échanges, cela signifieque le défenseur format géant qu'il est un joueur qui disponible sur le marché des échanges.

Écoutez Antoine Roussel parler de Tyler Myers avec qui il a joué en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés