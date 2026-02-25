Alex Newhook de retour

Nick Suzuki et Juraj Slafkovsky étaient de retour à l'entraînement, mercredi, à Brossard, pour l'entraînement des Canadiens de Montréal.
Écoutez Martin Mcguire, qui était présent, résumer la journée des Canadiens en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Suzuki et Slafkovsky de retour après les Jeux de Milan;
- Alex Newhook fera un retour au jeu, jeudi, contre les Islanders;
- On discute des trios en vue du match de jeudi;
- Martin St-Louis commente le retour de Newhook;
- Newhook parle de sa remise en forme;
- St-Louis n'a jamais eu droit à une telle profondeur comme entraîneur;
- Nick Suzuki commente son périple olympique;
- Juraj Slafkovsky heureux de sa performance à Milan.