Alex Newhook de retour

Nick Suzuki et Juraj Slafkovsky étaient de retour à l'entraînement, mercredi, à Brossard, pour l'entraînement des Canadiens de Montréal.

Écoutez Martin Mcguire, qui était présent, résumer la journée des Canadiens en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés