Cette semaine à Ça sent la coupe, Mario Langlois et Pierre Gervais reçoivent Éric Hoziel, alias Mac Templeton du National de Québec dans la populaire série Lance et compte.
Éric Hoziel n'a peut-être jamais joué dans la Ligue nationale de hockey, mais son interprétation de Mac Templeton, mêlée à sa passion du sport, a fait de lui un commentateur sportif recherché sur divers plateaux.
L'acteur revendique d'ailleurs une feuille de route professionnelle plus qu'impressionnante.
Écoutez cette édition de Ça sent la coupe avec l'acteur Éric Hoziel, vendredi, aux Amateurs de sports.
Parmi les sujets abordés
- La série Lance et compte devait être tournée à Montréal, mais les Canadiens se sont montrés peu collaboratifs. Est-ce que le fait que le National soit l’équipe de Québec a contribué au succès de la série ?
- Sa passion pour les marathons: « Je participe toujours à des compétitions à l'extérieur du pays. Ça me fait voyager. »
- La rancœur d'Éric Hoziel envers l'entraîneur Dave King.
- Le vin de la semaine;
- L'organisation d'un souper pour Robert De Niro: Éric Hoziel raconte cette soirée mémorable.
- Le président de la Fédération internationale de hockey sur glace, Luc Tardif, a affirmé dans le balado Bon Match ! que le 5 contre 5 en prolongation manque de piquant. Une déclaration qui a fait réagir autour de la table !
- Arber Xhekaj est-il sur le point de quitter Montréal ? A-t-il encore sa place avec les Canadiens ?
- «C'est le sport qui m'a permis de me sentir québécois.»
- Le soir où Kirk Muller lui a volé ses frites...