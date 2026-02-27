Cette semaine à Ça sent la coupe, Mario Langlois et Pierre Gervais reçoivent Éric Hoziel, alias Mac Templeton du National de Québec dans la populaire série Lance et compte.

Éric Hoziel n'a peut-être jamais joué dans la Ligue nationale de hockey, mais son interprétation de Mac Templeton, mêlée à sa passion du sport, a fait de lui un commentateur sportif recherché sur divers plateaux.

L'acteur revendique d'ailleurs une feuille de route professionnelle plus qu'impressionnante.

Écoutez cette édition de Ça sent la coupe avec l'acteur Éric Hoziel, vendredi, aux Amateurs de sports.

Parmi les sujets abordés