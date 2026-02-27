 Aller au contenu
Sports
Ça sent la coupe

«C'est le sport qui m'a permis de me sentir québécois» -Éric Hoziel

par 98.5

0:00
1:21:08

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 27 février 2026 22:13

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Pierre Gervais
Pierre Gervais
«C'est le sport qui m'a permis de me sentir québécois» -Éric Hoziel
Mario Langlois, Éric Hoziel et Pierre Gervais / Cogeco Média

Cette semaine à Ça sent la coupe, Mario Langlois et Pierre Gervais reçoivent Éric Hoziel, alias Mac Templeton du National de Québec dans la populaire série Lance et compte.

Éric Hoziel n'a peut-être jamais joué dans la Ligue nationale de hockey, mais son interprétation de Mac Templeton, mêlée à sa passion du sport, a fait de lui un commentateur sportif recherché sur divers plateaux.

L'acteur revendique d'ailleurs une feuille de route professionnelle plus qu'impressionnante.

Écoutez cette édition de Ça sent la coupe avec l'acteur Éric Hoziel, vendredi, aux Amateurs de sports.

Parmi les sujets abordés

