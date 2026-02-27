En vue des séries de la LNH

Si les amateurs du Tricolore ont pu voir sur la glace l'immense talent du jeune défenseur Matthew Schaefer, ils ont aussi pu constater que leur équipe favorite n'a pas fourni l'effort requis pour battre les Islanders jeudi dernier, souligne Dany Dubé.

Écoutez l'analyste des matchs des Canadiens de Montréal pour le réseau Cogeco Média sur les défis qui attendent le Tricolore en vue de la fin de saison et des séries éliminatoires.