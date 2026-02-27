En vue des séries de la LNH

Si les amateurs du Tricolore ont pu voir sur la glace l'immense talent du jeune défenseur Matthew Schaefer, ils ont aussi pu constater que leur équipe favorite n'a pas fourni l'effort requis pour battre les Islanders jeudi dernier, souligne Dany Dubé.
Écoutez l'analyste des matchs des Canadiens de Montréal pour le réseau Cogeco Média sur les défis qui attendent le Tricolore en vue de la fin de saison et des séries éliminatoires.
«Pour le reste de la saison, les joueurs doivent s'habituer à faire des choses désagréables sur la glace : aller chercher des rondelles, être à l'aise de prendre des coups pour réussir un jeu, c'est-à-dire retarder l'action pour protéger la rondelle. (...) Quand je regarde le classement, ceux qui, dans le vestiaire du Canadien, sont encore en mode saison régulière, ils ratent quelque chose d’important.»
Dans ce segment, l'analyste nomme les joueurs qui doivent monter d'un cran leur jeu d'ici la fin de la saison.