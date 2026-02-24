Kirby Dach au sein du 1er trio

Alexandre Texier et Oliver Kapanen étaient de retour à l'entraînement des Canadiens de Montréal, mardi, à Brossard. Et Simon-Olivier Lorange aussi...
Écoutez Simon-Olivier Lorange analyser les combinaisons possibles de Martin St-Louis en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Visiblement pas de blues post-Jeux pour Alexandre Texier et Oliver Kapanen;
- Simon-Olivier Lorange croit que l'expérience avec Kirby Dach va se poursuivre au sein du premier trio.
- Les enjeux de l’alignement: avec le retour d'Alex Newhook, qui va perdre sa place?
- Une transaction à venir, notamment, à la défense?
- Les contraintes du plafond salarial, notamment le contrat de Patrick Laine.