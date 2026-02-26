Revers en prolongation

La fin du premier match des Canadiens de Montréal au Centre Bell au retour de la pause olympique avait des similitudes à celle du match Canada-États-Unis au tournoi de hockey des Jeux de Milan.

Une équipe basée au Canada, une autre aux États-Unis, une prolongation à trois contre trois... et une victoire de l'équipe américaine.

Un but de Jean-Gabriel Pageau après 1:46 de jeu en prolongation a gâché la rentrée du Tricolore au Centre Bell qui s'est incliné 4-3.

Pageau a profité de la confusion des Canadiens en prolongation pour se faufiler le long de la bande sur le flanc droit avant de bifurquer au centre et se présenter seul devant Samuel Montembeault pour mettre fin à la rencontre.

Noah Dobson (11e, 12e), avec un doublé face à son ancienne équipe, et Cole Caufield (33e), ont inscrit les buts des Canadiens (32-17-9, 74 points). Montembeault a fait face à 26 rondelles.

Le jeune prodige défensif Matthew Schaefer a lui aussi inscrit un doublé en 55 secondes, chaque fois, lorsque les Canadiens étaient en désavantage numérique à cinq contre trois et puis à cinq contre quatre.

Anders Lee a créé l'égalité afin de porter le match en prolongation pour les Islanders (33-21-5, 71 points). Ilya Sorokin a repoussé 20 des 24 tirs dirigés vers lui.

Les Canadiens seront de retour au Centre Bell, samedi, pour un duel contre les Capitals de Washington.

But refusé

Les Islanders semblent inscrire le premier but du match après 3:22 de jeu, mais Martin St-Louis conteste, prétextant un hors-jeu. La reprise lui donne largement raison. But refusé.

Lors d'une pause publicitaire pour la télévision, l'annonceur Michel Lacroix a salué les représentants des deux équipes lors des Jeux de Milan.

Il y a parfois des séquences qui ne valent pas de but au tableau indicateur, mais qui valent le coup d'oeil.

Pendant plus de deux minutes, à cinq contre cinq, les joueurs des Canadiens ont tournoyé autour de ceux des Islanders comme s'ils étaient en avantage numérique ou comme si les Islanders étaient une équipe d'un calibre inférieur. La foule du Centre Bell a chaleureusement applaudi ses favoris.

C'est Noah Dobson qui ouvre la marque contre son ancienne équipe. Avec Nick Suzuki placé devant lui et lancé à fond de train vers le filet adverse, Dobson déjoue Ilya Sorokin d'un tir vif et précis à 12:11. Mention d'aide à Lane Hutson.