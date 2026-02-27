 Aller au contenu
Défaite crève-coeur du Canada

«Tout le monde est passé au tordeur»: vos réactions à la finale Canada-USA

98.5

le 27 février 2026 18:05

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
«Tout le monde est passé au tordeur»: vos réactions à la finale Canada-USA
Jérémie Rainville / Cogeco Média

Après deux semaines de pause due aux Jeux de Milan, Jérémie Rainville est de retour à la barre de Bonsoir les sportifs. L'animateur a tâté le pouls des auditeurs sur la défaite crève-cœur du Canada en finale olympique et le retour à l'action du Tricolore.

Écoutez l'animateur Jérémie Rainville partager les meilleurs réactions de la semaine des auditeurs de Bonsoir les sportifs, vendredi, au micro de Philippe Cantin.

«C'était pas drôle. Écoute, Makar, McDavid, John Cooper... tout le monde est passé au tordeur. En fait, tout le monde voulait voir Nick Suzuki sur la glace, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas en prolongation. La pilule était difficile à passer.»

Jérémie Rainville

Autre sujet abordé

