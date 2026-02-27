Défaite crève-coeur du Canada

Après deux semaines de pause due aux Jeux de Milan, Jérémie Rainville est de retour à la barre de Bonsoir les sportifs. L'animateur a tâté le pouls des auditeurs sur la défaite crève-cœur du Canada en finale olympique et le retour à l'action du Tricolore.

Écoutez l'animateur Jérémie Rainville partager les meilleurs réactions de la semaine des auditeurs de Bonsoir les sportifs, vendredi, au micro de Philippe Cantin.