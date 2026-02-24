50e anniversaire des Jeux d'été au Québec

L'auteur Pierre Ginse présente son livre Les Jeux olympiques de Montréal (Éditions de l’Homme), publié pour le 50ᵉ anniversaire des Jeux de 1976.
Écoutez Pierre Ginse nous faire revivre les Jeux de Montréal de 1976 au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- On distingue l’organisation sportive exemplaire du COJO, saluée mondialement (notamment par le prince Philippe), des scandales financiers et des conflits de construction;
- Le livre inclut 50 témoignages, dont une préface de Nadia Comaneci;
- Le combat en coulisses entre le maire Jean Drapeau et le premier ministre du Canada Pierre Eliott Trudeau;
- On relate l’impact durable des Jeux de Montréal;
- On parle de la chanson Je t’aime d’Estelle Ste-Croix.
- On salue la gestion de Robert Bourassa qui a sauvé les Jeux.
Source: Pierre Ginse, son livre et Mario Langlois/Cogeco Media