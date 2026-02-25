Date butoir des transactions

Le tournoi pee-wee de Québec, le tournoi de hockey des Jeux de Milan et la suite des choses pour les Canadiens de Montréal sont à l'agenda
Écoutez l'ancien gardien des Canadiens José Théodore au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les retrouvailles entre José Théodore et Richard Zednik au tournoi international pee-wee de Québec;
- Théodore se souvient des années passées avec Zednik avec les Canadiens de Montréal;
- Le tournoi de hockey des Jeux de Milan:«Je ne suis pas fou du format trois contre trois pour un match décisif»;
- Le Canada a dominé le match de la finale, mais Connor Hellebucyk a fait le même coup aux Canadiens que Binnington l'avait fait aux Américains à la Confrontation des 4 Nations;
- Les stratégies de transaction pour les Canadiens: Théodore ne croit pas que le Tricolore va faire un coup d'éclat;
- En revanche, il croit que les Panthers de la Floride - à la dérive - pourraient échanger Sergei Bobrovsky à qui il ne reste qu'une année de contrat à dix millions $ Les Canadiens pourraient-ils être intéressés pour améliorer le club à court terme?
- José Théodore n'en revient pas des commentaires négatifs à l'endroit de Connor McDavid qui se fait poser des questions imbéciles, selon lui
- «Il a perdu en finale de la Coupe Stanley et il avait fait 42 points... McDavid a-t-il été une décision aux Jeux?»