Les Alouettes de Montréal ont décidé de collaborer avec l’équipe de danse des Carabins de l’Université de Montréal, ce qui déçoit les anciennes cheerleaders.
Écoutez Jenny-Lee Dugris, directrice générale de la Fédération de cheerleading Québec, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- La fédération compte 14 000 membres, majoritairement âgés de 16 à 18 ans, avec 5 % d’hommes;
- Le sport est en croissance depuis 2007;
- Le Québec organise de grandes compétitions, dont une internationale à Montréal, et se distingue au niveau mondial
- Le cheerleading n'est pas encore une épreuve olympique, mais il en a la reconnaissance.