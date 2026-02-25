Après 52 ans dans le hockey et les médias

Michel Bergeron, l'ex-entraîneur des Nordiques de Québec et des Rangers de New York dans la Ligue nationale de hockey, prendra une autre retraite au terme de la saison de hockey, celle des médias.
Écoutez Michel Bergeron expliquer les raisons pour lesquelles il a pris cette décision et revenir sur une carrière bien remplie avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Michel Bergeron assure que c'est une décision réfléchie;
- Il a commencé à gagner sa vie comme entraîneur en 1974, il y a 52 ans;
- Ses filles lui disaient, elles aussi, que sa route professionnelle était terminée;
- Il aime encore le hockey comme un fou, mais il ne veut plus d'horaire;
- Un bon nombre de ses amis proches sont partis;
- Il aime beaucoup l'actuelle équipe des Canadiens de Montréal, lui qui les a tellement détestés dans le passé;
- Il estime que Martin St-Louis a été quelque peu chanceux au départ, mais il l'impression depuis;
- En définitive, Michel Bergeron aura passé plus de temps dans les médias (36 ans) qu'en qualité d'entraîneur;
- Il a d'ailleurs travaillé pour les quatre grands réseaux au Québec (TVA, Radio-Canada, TQS, RDS), ce qui le rend fier;
- «J'ai été congédié comme coach, mais jamais dans les médias»;
- Pierre Gervais, le collaborateur de Mario Langlois à Ça sent la coupe, a commencé à travailler avec Michel Bergeron à l'âge de 14 ans»
- Le sport a été sa vie et il a été en amour avec le travail qu'il a fait;
- «Robert Bourassa m'a déjà dit: Tu fais plus souvent le front page que le premier ministre».