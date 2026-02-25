Après 52 ans dans le hockey et les médias

Michel Bergeron, l'ex-entraîneur des Nordiques de Québec et des Rangers de New York dans la Ligue nationale de hockey, prendra une autre retraite au terme de la saison de hockey, celle des médias.

Écoutez Michel Bergeron expliquer les raisons pour lesquelles il a pris cette décision et revenir sur une carrière bien remplie avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés