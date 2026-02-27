Deux buts face au CH

Le défenseur recrue de 18 ans Matthew Schaefer en a mis plein la vue en inscrivant deux buts dans la victoire des Islanders face aux Canadiens, jeudi.

Celui qui a été repêché au premier rang du dernier repêchage par New York l'été dernier se voit confier de grandes responsabilités par son entraîneur Patrick Roy, qui ne tarit pas d'éloges à son endroit.

Présentement au troisième rang des pointeurs chez les recrues avec 41 points, Matthew Schaefer livre une chaude lutte à Ivan Demidov, qui trône en première place avec 47 points.

