Sports
Deux buts face au CH

Matthew Schaefer: des airs de Bobby Orr à 18 ans seulement

par 98.5

0:00
5:40

Matthew Schaefer: des airs de Bobby Orr à 18 ans seulement
Matthew Schaefer a inscrit deux buts dans la victoire des siens, jeudi. / La Presse Canadienne

Le défenseur recrue de 18 ans Matthew Schaefer en a mis plein la vue en inscrivant deux buts dans la victoire des Islanders face aux Canadiens, jeudi. 

Celui qui a été repêché au premier rang du dernier repêchage par New York l'été dernier se voit confier de grandes responsabilités par son entraîneur Patrick Roy, qui ne tarit pas d'éloges à son endroit. 

Présentement au troisième rang des pointeurs chez les recrues avec 41 points, Matthew Schaefer livre une chaude lutte à Ivan Demidov, qui trône en première place avec 47 points.

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier revenir sur la performance de la jeune recrue face au CH, vendredi, au micro de Philippe Cantin.

«Lorsqu'il a la rondelle, il se place bien, il se déplace bien, mais c'est la puissance de ses coups de patin qui m'a impressionné le plus. Imaginez un Lane Hutson de six pieds deux. C'est un défenseur vraiment solide et il a seulement 18 ans.»

Meeker Guerrier

