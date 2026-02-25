 Aller au contenu
Politique provinciale
Intentions de vote

Nouveau sondage au provincial: le PLQ talonne le PQ

par 98.5

0:00
13:03

Entendu dans

Lagacé le matin

le 25 février 2026 07:19

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jonathan Trudeau
Jonathan Trudeau
Nouveau sondage au provincial: le PLQ talonne le PQ
La chronique politique de Jonathan Trudeau / Cogeco Média

Le Parti québécois (PQ) perd quatre points d'appui et se retrouve à 30% d'après un nouveau sondage Pallas Data dans L'actualité.

Le sondage montre aussi une hausse des appuis au Parti libéral (PLQ) de Charles Milliard qui se situe maintenant à seulement trois ponts du PQ à 27%.

Écoutez l'analyse du chroniqueur politique Jonathan Trudeau, mercredi, à Lagacé le matin.

Le Parti conservateur (PCQ) d'Éric Duhaime est troisième à 16%.

La Coalition avenir Québec (CAQ) n'arrive pas à remonter de façon notable dans les intentions de vote malgré la course à la chefferie. Le parti de François Legault est à 14%, tout juste devant Québec solidaire à 10%.

Le sondage a été réalisé le 22 février auprès de 1075 répondants.

Vous aimerez aussi

«Je ne vois pas de recul, mais une certaine prudence de PSPP» -Vincent Marissal
Le Québec maintenant
«Je ne vois pas de recul, mais une certaine prudence de PSPP» -Vincent Marissal
0:00
10:20
«Je ne crois absolument pas au scénario où le PQ renoncerait à un référendum»
Le Québec maintenant
«Je ne crois absolument pas au scénario où le PQ renoncerait à un référendum»
0:00
9:19

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Bâtir pour moins cher au Québec: Luc Ferrandez n'y croit pas
Rattrapage
Construction
Bâtir pour moins cher au Québec: Luc Ferrandez n'y croit pas
Taux de diplomation: pourquoi le Québec perd-il sa bataille face à l'Ontario?
Rattrapage
Éducation
Taux de diplomation: pourquoi le Québec perd-il sa bataille face à l'Ontario?
Financement des athlètes: «On est pas mal dans les pires» -Laurent Dubreuil
Rattrapage
Une réflexion nécessaire
Financement des athlètes: «On est pas mal dans les pires» -Laurent Dubreuil
Pavel Durov: le fondateur de Telegram dans la mire de la Russie
Rattrapage
Après ses démêlés judiciaires en France
Pavel Durov: le fondateur de Telegram dans la mire de la Russie
Les enjeux de santé mentale répandus dans l’industrie musicale
Rattrapage
Musique et psychologie
Les enjeux de santé mentale répandus dans l’industrie musicale
Le marché noir du cannabis s'installe sur Google Maps
Rattrapage
Accès aux drogues
Le marché noir du cannabis s'installe sur Google Maps
Puces dans les bacs à déchets: Lorraine mise sur l'environnement
Rattrapage
Le maire se défend
Puces dans les bacs à déchets: Lorraine mise sur l'environnement
Des médecins payés plus pour des patients traités par des infirmières
Rattrapage
Système de santé
Des médecins payés plus pour des patients traités par des infirmières
Discours sur l'état de l'Union: «C'était du Trump pur jus»
Rattrapage
États-Unis
Discours sur l'état de l'Union: «C'était du Trump pur jus»
Miracle: après 12 jours, l’eau est revenue à Tétreaultville
Rattrapage
Canalisations gelées
Miracle: après 12 jours, l’eau est revenue à Tétreaultville
Lena Metlege Diab: «L'invisibilité médiatique devient problématique»
Rattrapage
Elle ne donne aucune entrevue
Lena Metlege Diab: «L'invisibilité médiatique devient problématique»
Campement de sans-abris: une cohabitation parfois difficile et dangereuse
Rattrapage
Cri du cœur des riverains
Campement de sans-abris: une cohabitation parfois difficile et dangereuse
«C'est le châtiment, une peine pour adulte, qui est la bombe atomique»
Rattrapage
Peine pour adulte pour un ado
«C'est le châtiment, une peine pour adulte, qui est la bombe atomique»
La méconnaissance de la finance: un danger pour les jeunes
Rattrapage
Vulnérabilité économique
La méconnaissance de la finance: un danger pour les jeunes