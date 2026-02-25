Le Parti québécois (PQ) perd quatre points d'appui et se retrouve à 30% d'après un nouveau sondage Pallas Data dans L'actualité.

Le sondage montre aussi une hausse des appuis au Parti libéral (PLQ) de Charles Milliard qui se situe maintenant à seulement trois ponts du PQ à 27%.

Écoutez l'analyse du chroniqueur politique Jonathan Trudeau, mercredi, à Lagacé le matin.

Le Parti conservateur (PCQ) d'Éric Duhaime est troisième à 16%.

La Coalition avenir Québec (CAQ) n'arrive pas à remonter de façon notable dans les intentions de vote malgré la course à la chefferie. Le parti de François Legault est à 14%, tout juste devant Québec solidaire à 10%.

Le sondage a été réalisé le 22 février auprès de 1075 répondants.