Célébrités

La relation entre la chanteuse Katy Perry et l'ex-premier ministre du Canada Justin Trudeau s'intensifie.

Écoutez Henry Arnaud et Catherine Beauchamp discuter de cette situation à l'émission Le Québec maintenant.

Les sujets discutés

Léa Stréliski a croisé Perry et Trudeau au restaurant Lémeac à Montréal récemment;

Justin Trudeau recherche une maison à Los Angeles

Katy Perry serait impliquée auprès du fils de Trudeau, Xavier, dans la musique.

Autre sujet discuté

Mackenzie Scott, l'ex-épouse de Jeff Bezos, finance des œuvres caritatives (LGBT, sinistrés) avec sa fortune de 36 milliards de dollars et 4 % d’Amazon, suscitant des critiques d’Elon Musk et du camp Trump, notamment après un don de 45 millions de dollars au Trevor Project.