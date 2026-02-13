Est-ce possible?

La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, souhaite s'attaquer au symbole visuel par excellence des chantiers montréalais: le célèbre cône orange.
En collaboration avec le gouvernement du Québec, la Ville prévoit lancer un projet pilote dans une zone délimitée du centre-ville, entre les rues Guy, Saint-Laurent, Sherbrooke et de la Commune, afin de remplacer ces balises par des solutions plus esthétiques et mieux adaptées à l'espace urbain.
«On comprend que quand on marche sur un trottoir ou qu'on est piéton, je pense qu'on peut trouver des alternatives [...] qui assurent la sécurité des travailleurs, mais en même temps qui se confondent mieux dans l'espace urbain.»
La mairesse a également annoncé que la Ville se tournerait vers l'intelligence artificielle pour optimiser la gestion des chantiers.
Autres sujets abordés
- Montréal est sur les rangs pour attirer le siège de la banque de défense et de sécurité (DSR) de l'OTAN;
- Immigration et Programme de l'expérience québécoise (PEQ);
- Les relations avec Québec.