Est-ce possible?

La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, souhaite s'attaquer au symbole visuel par excellence des chantiers montréalais: le célèbre cône orange.

En collaboration avec le gouvernement du Québec, la Ville prévoit lancer un projet pilote dans une zone délimitée du centre-ville, entre les rues Guy, Saint-Laurent, Sherbrooke et de la Commune, afin de remplacer ces balises par des solutions plus esthétiques et mieux adaptées à l'espace urbain.

