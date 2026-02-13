 Aller au contenu
Justice et faits divers
Groupes criminels

Affichage des couleurs: les Hells veulent contester la future loi québécoise

par 98.5

0:00
6:07

Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 février 2026 08:25

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Affichage des couleurs: les Hells veulent contester la future loi québécoise
Les Hells Angels contesteront le projet de loi du ministre de la Sécurité publique. / La Presse Canadienne

Les Hells Angels veulent contester devant les tribunaux la future loi québécoise que veut faire adopter le ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière. Cette loi prévoit entre autre l’interdiction pour les motards criminels de porter leurs vestes.

Selon cette loi, les policiers seraient en mesure d'intercepter des motards qui arborent des vestes aux couleurs ou avec les logos associés aux Hells Angels. Les agents de la paix pourront également remettre des amendes de 1000$ et saisir les vêtements qui contreviendraient à la loi.

Les avocats qui représentent le groupe criminel argumentent que cette loi serait «politique, arbitraire et abusive» et affirme que le Code criminel canadien prévoit déjà des mesures contre les groupes criminels organisés.

Écoutez Daniel Renaud, journaliste aux affaires criminelles à La Presse, brosser le portrait de la situation, vendredi, au micro de Patrick Lagacé.

«Le projet de loi permet à un policier qui intercepte un motard, un Hells Angels avec ses couleurs, d'exiger que le motard la retire et de lui remettre une contravention assortie d'une amende salée. On parle d'une amende de plus de 1 000 $. Il va obliger le motard à l'enlever et s'il refuse, ça peut aller jusqu'à la saisie de la veste, mais aussi jusqu'à l'arrestation du motard.»

Daniel Renaud

Vous aimerez aussi

Pédophile dédommagé pour ne pas avoir été embauché: «Une mauvaise décision»
Lagacé le matin
Pédophile dédommagé pour ne pas avoir été embauché: «Une mauvaise décision»
0:00
9:27
Drame familial à Maniwaki: deux enfants auraient été tués par leur père
La commission
Drame familial à Maniwaki: deux enfants auraient été tués par leur père
0:00
3:42

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Des promotions cocasses pour la Saint-Valentin
Rattrapage
Les humeurs de Fred
Des promotions cocasses pour la Saint-Valentin
«Quand on pense romantisme, on pense à Lagacé le matin» -Étienne Marcoux
Rattrapage
Le bac à nouvelles
«Quand on pense romantisme, on pense à Lagacé le matin» -Étienne Marcoux
La radio: le média de l'intimité et du «sans filet» pour Patrick Masbourian
Rattrapage
Une passion viscérale pour ce média
La radio: le média de l'intimité et du «sans filet» pour Patrick Masbourian
Chirurgies au privé: solution efficace ou écran de fumée?
Rattrapage
Projet pilote de Santé Québec
Chirurgies au privé: solution efficace ou écran de fumée?
L'ère Trump et l'environnement: des conséquences économiques majeures
Rattrapage
nomination de Lee Zeldin à la tête de l'EPA
L'ère Trump et l'environnement: des conséquences économiques majeures
Jeux de Milan: le Canada en action en skeleton, patinage artistique et hockey
Rattrapage
Possibilités de médailles
Jeux de Milan: le Canada en action en skeleton, patinage artistique et hockey
Un créateur québécois derrière les costumes de patinage artistique à Milan
Rattrapage
27 athlètes habillés
Un créateur québécois derrière les costumes de patinage artistique à Milan
De Céline Dion à Vincent Vallières: les meilleures chansons d'amour francophones
Rattrapage
Palmarès
De Céline Dion à Vincent Vallières: les meilleures chansons d'amour francophones
La rose: reine incontestée de la Saint-Valentin
Rattrapage
15 à 20% du chiffres d'affaires des fleuristes
La rose: reine incontestée de la Saint-Valentin
Affaire Epstein: le séisme qui fait trembler les élites, de Paris à Londres
Rattrapage
Nouveaux documents dévoilés
Affaire Epstein: le séisme qui fait trembler les élites, de Paris à Londres
Pédophile dédommagé pour ne pas avoir été embauché: «Une mauvaise décision»
Rattrapage
Tribunal des droits de la personne
Pédophile dédommagé pour ne pas avoir été embauché: «Une mauvaise décision»
Cibles climatiques non atteintes: accident ou choix politique du Canada?
Rattrapage
Chronique politique
Cibles climatiques non atteintes: accident ou choix politique du Canada?
Maîtrise du français au cégep: un déclin inquiétant ou une stabilité historique?
Rattrapage
Épreuve de français au collégial
Maîtrise du français au cégep: un déclin inquiétant ou une stabilité historique?
Des agents de la GRC sur place à Milan pour assurer la sécurité des athlètes
Rattrapage
Jeux d'hiver
Des agents de la GRC sur place à Milan pour assurer la sécurité des athlètes