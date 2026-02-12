Mise en place d'un laboratoire à Montréal

«Les cônes orange ne peuvent pas être le symbole de Montréal», a affirmé la mairesse Soraya Martinez Ferrada, qui a annoncé que la Ville utilisera l'intelligence artificielle pour assurer une meilleure gestion.

Un «laboratoire» situé au centre-ville de Montréal sera notamment mis en place pour tester toutes sortes de scénarios, explique l'élu responsable du projet, Alexandre Teodoresco.

«On ne parle pas du tout de méga projets pour l'instant, on parle vraiment de petits projets», relativise-t-il.

Écoutez Alexandre Teodoresco, élu responsable de l'optimisation, de la performance municipale et de l'innovation à la Ville de Montréal commenter le tout à La commission.

Au-delà de la gestion des cônes, M. Teodoresco souligne que la Ville devrait aussi évaluer les possibilités de fluidifier le réseau routier, cyclable et/ou piétionnier avec l'IA.