Les prix ne cessent de grimper

Alors que le prix des véhicules neufs ne cesse de grimper, de nombreux Québécois rêvent d'un retour aux voitures compactes et sous-compactes plus abordables.

Il explique que ce virage massif vers les VUS remonte à l'ère Reagan, où une libéralisation des normes environnementales a permis aux constructeurs de délaisser les modèles à faible marge de profit pour des véhicules plus imposants et lucratifs.

L'expert souligne toutefois que le marché pourrait être forcé de s'adapter à nouveau.

L'arrivée imminente de constructeurs chinois comme BYD, capables d'offrir des véhicules électriques sous la barre des 50 000$, pourrait forcer les manufacturiers nord-américains et européens à revoir leurs prix à la baisse pour rester compétitifs.