Les humeurs de Fred

La Saint-Valentin est l'occasion parfaite pour des campagnes promotionnelles cocasses et le chroniqueur Frédéric Labelle présente les meilleures.

Le nom de l'être aimé dans de la litière à chat pour récolter des dons pour la SPCA? C'est l'idée qu'a eu l'animalerie Pet Value au Nouveau-Brunswick.

À l'inverse, certains commerces, comme la microbrasserie Memento, profitent du dédain que certains ont pour cette fête en organisant des événements anti-Saint-Valentin.

