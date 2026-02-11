Une tuerie de masse a fait au moins 10 morts, mardi en après-midi, en Colombie-Britannique.
Une personne a fait feu dans une école secondaire de Tumbler Ridge, petite ville située à 660 km au nord-Est de Vancouver, où les policiers ont été appelés à se rendre vers 13h20, heure locale.
Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles, Carl Marchand, faire le point mercredi à Lagacé le matin.
