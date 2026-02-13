 Aller au contenu
15 à 20% du chiffres d'affaires des fleuristes

La rose: reine incontestée de la Saint-Valentin

Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 février 2026 08:54

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
La rose demeure la fleur favorite à travers le monde, particulièrement lors de la Saint-Valentin. / Inga / Adobe Stock

Bien que sa présence dans les jardins privés soit en déclin en raison de sa vulnérabilité aux maladies et des soins complexes qu'elle nécessite, la rose demeure la fleur favorite à travers le monde, particulièrement lors de la Saint-Valentin.

Pour cette seule journée, plus de 250 millions de fleurs sont produites mondialement, ce qui peut représenter entre 15 % et 20 % du chiffre d'affaires annuel de certains fleuristes.

Cette demande massive entraîne inévitablement une hausse des prix à cette période de l'année.

Écoutez le chroniqueur du vivant, Pierre Gingras, expliquer l'ampleur de ce marché mondial, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«Pour vous dire à quel point la rose demeure exceptionnelle [...] on parle de deux à trois milliards de tiges de roses qui sont vendues à chaque année.»

Pierre Gingras

