15 à 20% du chiffres d'affaires des fleuristes

Bien que sa présence dans les jardins privés soit en déclin en raison de sa vulnérabilité aux maladies et des soins complexes qu'elle nécessite, la rose demeure la fleur favorite à travers le monde, particulièrement lors de la Saint-Valentin.

Pour cette seule journée, plus de 250 millions de fleurs sont produites mondialement, ce qui peut représenter entre 15 % et 20 % du chiffre d'affaires annuel de certains fleuristes.

Cette demande massive entraîne inévitablement une hausse des prix à cette période de l'année.

