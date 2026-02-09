Métropole culturelle francophone internationale

La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, a présenté son ambitieux plan de relance pour positionner la métropole comme la capitale culturelle francophone des Amériques.

Elle a annoncé la recréation du bureau de «Montréal, métropole culturelle», une table de concertation regroupant les trois paliers de gouvernement et les milieux des affaires.

La mairesse souhaite prioriser la revitalisation du centre-ville et du Village, tout en assurant la propreté et la sécurité des lieux.

Bien que ce plan soit une déclaration d'intentions, un échéancier d'environ un an est prévu pour accoucher de projets concrets.

Écoutez la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, répondre aux questions de Philippe Cantin, lundi, au Québec maintenant.