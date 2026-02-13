Les mesures de sécurité mises en place pour les Jeux de Milan seraient moins imposantes que celles vues lors des Jeux d'été de Paris en 2024, selon l'envoyé spécial de Cogeco Média, Philippe Bonneville.

De son côté, la délégation canadienne ne lésine pas sur les mesures de sécurité, comme le démontre la présence d'agents de la Gendarmerie royale canadienne.

Au moment d'écrire ces lignes, le Canada n'avait pas ajouté de médailles à sa récolte, mais la compétition de skeleton, plus tard en journée, pourrait changer la donne.

Écoutez le journaliste Philippe Bonneville, en direct de Milan, discuter des derniers développements des jeux d'hiver au micro de Patrick Lagacé.