27 athlètes habillés

Mathieu Caron, un créateur québécois originaire de Longueuil, a confectionné les costumes de 27 patineurs artistiques qui participent aux Jeux de Milan.

Ce dernier a notamment habillé les champions canadiens Tessa Virtue et Scott Moir qui ont remporté l'or en 2018. Aec le temps, Mathieu Caron est devenu une sommité dans son domaine et ses créations, qui valent entre 3000$ et 8000$, sont reconnues dans le domaine du patinage artistique.

En entrevue le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle, le créateur discute de son cheminement, son processus créatif et de l'implication des seize personnes qui constituent son équipe.