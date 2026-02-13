Montréal est en lice

Le premier ministre du Québec François Legault et la mairesse de Montréal Soraya Martinez Ferrada veulent accueillir le siège social de la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience (DSR) dans la métropole.

La DSR est une institution financière internationale ayant pour mission de financer des projets stratégiques liés à la défense pour les pays membres de l'OTAN et leurs alliés.

Ce projet pourrait générer 3500 emplois et des retombées économiques de 620 millions de dollars par année pour Montréal d'ici cinq ans.

Montréal est en compétition avec Toronto, Ottawa et Vancouver pour obtenir ce siège social international.

Autres sujets abordés