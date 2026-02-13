 Aller au contenu
Montréal est en lice

François Legault et Soraya Martinez Ferrada veulent accueillir la Banque DSR

par 98.5

le 13 février 2026 07:20

François Legault et Soraya Martinez Ferrada veulent accueillir la Banque DSR
Le premier ministre et la mairesse de Montréal espèrent obtenir ce siège social international. / La Presse Canadienne

Le premier ministre du Québec François Legault et la mairesse de Montréal Soraya Martinez Ferrada veulent accueillir le siège social de la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience (DSR) dans la métropole.

La DSR est une institution financière internationale ayant pour mission de financer des projets stratégiques liés à la défense pour les pays membres de l'OTAN et leurs alliés.

Ce projet pourrait générer 3500 emplois et des retombées économiques de 620 millions de dollars par année pour Montréal d'ici cinq ans.

Montréal est en compétition avec Toronto, Ottawa et Vancouver pour obtenir ce siège social international.

Autres sujets abordés

  • Le Parti liberal du Québec aura un nouveau chef vendredi;
  • Un sondage heureux pour le camp Fréchette et moins heureux pour l'équipe Drainville.

